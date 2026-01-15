Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kupada sürpriz: Erzurumspor, Rizespor'u 2 golle mağlup etti!

15.01.2026 15:33:00
Cumhuriyet Spor
Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'ye konuk oldu.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla kazandı.

Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golleri, dakika 42'de Eren Tozlu ile dakika 54'te Salih Sarıkaya attı.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. Rizespor ise 3 puanda kaldı.

Türkiye Kupası'nın bir sonraki maçında Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek. Erzurumspor FK, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

