Kura çekimi yapıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.
Devler Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart'ta, rövanş maçları ise 11-12 Mart tarihleri arasında oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler:
Club Brugge - Aston Villa
Borussia Dortmund - Lille
Real Madrid - Atletico Madrid
Bayern Münih - Bayer Leverkusen
PSV - Arsenal
Feyenoord - Inter
Paris Saint Germain - Liverpool
Benfica - Barcelona
Çeyrek Final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Paris Saint Germain - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa
PSV - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid
Benfica - Barcelona / Borussia Dortmund - Lille
Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter
Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde:
PSV - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid & Paris Saint Germain - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa
Benfica - Barcelona / Borussia Dortmund - Lille & Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter
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