Kura çekimi yapıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminde muhtemel çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de netlik kazandı.

Kura çekimi yapıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 14:23

Devler Ligi'nde son 16 turu ve sonrası için kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 4-5 Mart'ta, rövanş maçları ise 11-12 Mart tarihleri arasında oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler: 

Club Brugge - Aston Villa

Borussia Dortmund - Lille

Real Madrid - Atletico Madrid 

Bayern Münih - Bayer Leverkusen 

PSV - Arsenal 

Feyenoord - Inter 

Paris Saint Germain - Liverpool 

Benfica - Barcelona

Çeyrek Final eşleşmeleri ise şu şekilde: 

Paris Saint Germain - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa

PSV - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid 

Benfica - Barcelona / Borussia Dortmund - Lille

Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter 

Yarı Final eşleşmeleri ise şu şekilde: 

PSV - Arsenal / Real Madrid - Atletico Madrid & Paris Saint Germain - Liverpool / Club Brugge - Aston Villa

Benfica - Barcelona / Borussia Dortmund - Lille & Bayern Münih - Bayer Leverkusen / Feyenoord - Inter 

 


Etiketler: #Şampiyonlar Ligi #kura çekimi #nyon

İlgili Haberler

Şampiyonlar Ligi'ne Orkun Kökçü damgası!

Şampiyonlar Ligi'ne Orkun Kökçü damgası!
Jose Mourinho yanıtladı: Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi?

Jose Mourinho yanıtladı: Şampiyonlar Ligi mi Süper Lig mi?
Kenan Yıldız'ın çabası yetmedi: Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Kenan Yıldız'ın çabası yetmedi: Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler