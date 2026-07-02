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Kuryelerden motorda değil sahada futbol şov

Kuryelerden motorda değil sahada futbol şov

2.07.2026 16:04:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Kuryelerden motorda değil sahada futbol şov

Dünya Kupası’nın heyecanının yaşandığı şu günlerde kuryeler hünerlerini bu kez futbol sahalarında sergiledi.
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Beş şehirde 44 takımın katılımıyla düzenlenen Yemeksepeti Express 25. Yıl Futbol Turnuvası’nda toplam 440 kurye sahaya çıktı.

1 Haziran’da başlayan turnuvada bir ay boyunca İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ile Adana’da 43 maç oynandı.

İstanbul Beylerbeyi’nde oynanan büyük finalde rakibini 10-2 yenen “Saatte 3” takımı şampiyon oldu.

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Şampiyon takım ayrıca 250 bin TL’lik büyük ödüle hak kazandı. İkinci olan takımın oyuncularına ise özel tasarlanmış kasklar hediye edildi.

Kazananlara ödülleri Yemeksepeti CEO’su Oytun Çalapöver tarafından verildi. Kuryelerin kendi belirlediği takım isimleri turnuvanın renkli yüzü oldu; saha tek bir sezona sığan dostlukların ve rekabetin buluşma noktasına dönüştü.

İlgili Konular: #kurye #futbol #Turnuva

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