Kuzey İrlanda - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kuzey İrlanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Slovenya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.10.2023 - 17:26
Kuzey İrlanda - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Michael O'Neill yönetimindeki Kuzey İrlanda, kendi sahasında Matjaz Kek'in ekibi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

KUZEY İRLANDA - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

KUZEY İRLANDA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Kuzey İrlanda, gruptaki son maçında kendi sahasında ağırladığı San Marino'yu 3-0 mağlup etmişti.

Slovenya ise kendi sahasında konuk ettiği Finlandiya'yı 3-0 ile geçmişti.


Kuzey İrlanda Slovenya EURO 2024 canlı Canlı yayın

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