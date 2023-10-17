Kuzey İrlanda - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kuzey İrlanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Slovenya'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Michael O'Neill yönetimindeki Kuzey İrlanda, kendi sahasında Matjaz Kek'in ekibi Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
KUZEY İRLANDA - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Windsor Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
KUZEY İRLANDA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Kuzey İrlanda, gruptaki son maçında kendi sahasında ağırladığı San Marino'yu 3-0 mağlup etmişti.
Slovenya ise kendi sahasında konuk ettiği Finlandiya'yı 3-0 ile geçmişti.
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