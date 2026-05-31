Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuzey Makedonya'dan Türkiye maçı açıklaması!

Kuzey Makedonya'dan Türkiye maçı açıklaması!

31.05.2026 20:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kuzey Makedonya'dan Türkiye maçı açıklaması!

A Milli Futbol Takımı ile pazartesi günü hazırlık maçında karşılaşacak Kuzey Makedonya'da teknik direktör Goce Sedloski, ile futbolcu Ezgjan Alioski, basın toplantısında konuştu. Sedloski, güçlü bir ekiple mücadele edeceklerini belirterek, iyi bir performans sergilemeye çalışacaklarını söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuzey Makedonya Teknik Direktörü Goce Sedloski ile bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ezgjan Alioski, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takım oluşturma aşamasında olduklarını belirten Goce Sedloski, "Kısa bir sürede bunu başarmak zor ama oyuncularımızdan son derece memnunum. Yarın sahada iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Yeni oyuncularımızla yapabileceğimizin en iyisini yapmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ofansif bir oyun oynamak istediklerini aktaran Sedloski, "Değerli bir takımla karşılaşacağız. Türkiye, çok güçlü bir takım. Birçok büyük takımda oynayan kaliteli oyuncuları var. Türkiye'ye 2026 Dünya Kupası'nda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Image

ALİOSKİ: "DÜNYA KUPASI'NI TÜRKİYE TARAFTARI OLARAK TAKİP EDECEĞİM"

Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, A Milli Takım'ın çok güçlü olduğunu vurgulayarak, 2026 Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibi destekleyeceğini kaydetti.

Türkiye'ye yeniden gelmenin çok kıymetli olduğunu dile getiren Alioski, "Türkiye karşısında elimizden geleni yaparak en iyi mücadelemizi vereceğiz. Türkiye çok güçlü bir takım. Türkiye'yi ezelden beri takip ediyorum. Burada oynadığım için ailem ve arkadaşlarım var. Dünya Kupası'nı bir Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim" diye görüş belirtti.

Öte yandan Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı, Türkiye ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlgili Konular: #türkiye #Kuzey Makedonya #hazırlık maçı

İlgili Haberler

Arsenal'dan 22 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlaması!
Arsenal'dan 22 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlaması! Arsenal, 22 yıl sonra kazandığı İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı.
Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğuna engel!
Güney Afrika'nın Dünya Kupası yolculuğuna engel! Güney Afrika Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için planladığı Meksika uçuşunu gerçekleştiremedi.
Bahattin Sofuoğlu İspanya'daki ikinci yarışı 16. bitirdi
Bahattin Sofuoğlu İspanya'daki ikinci yarışı 16. bitirdi Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da koşulan Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. ayağının ikinci yarışını 16. sırada tamamladı.