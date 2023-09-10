Kuzey Makedonya, Enis Bardhi ile İtalya'dan puanı kaptı
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yla 1-1 berabere kaldı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Kuzey Makedonya'ya konuk oldu.
Toshe Proeski Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada İtalya, 47. dakikada Immobile'nin golüyle öne geçti. Oyunda üstün olan taraf İtalya olmasına rağmen Kuzey Makedonya, 81. dakikada Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin enfes frikik golüyle maça dengeyi getirdi ve güçlü rakibinden puan almayı başardı.
Bu sonuçla İtalya, 3. maçı sonunda 4 puana yükselirken Kuzey Makedonya ise 4. maçının ardından puanını 4'e yükseltti.
İtalya bir sonraki maçını Ukrayna'yla Salı günü evinde oynarken Kuzey Makedonya ise aynı gün Malta'ya konuk olacak.
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