Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuzeyboru, İlbank karşısında zorlanmadı!

Kuzeyboru, İlbank karşısında zorlanmadı!

17.11.2025 22:03:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Kuzeyboru, İlbank karşısında zorlanmadı!

Kuzeyboru, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında kendi evinde ağırladığı İlbank'ı 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5. haftanın son maçında Kuzeyboru, konuk ettiği İlbank'ı 3-1 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Zafer Özmen

Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Ayşe Çürük, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Aleyna Sevim, Lila Şengün, Lozo, Nilsu Şen, Ege Melisa Bükmen)

İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Merve Tanyel, Hilal Kocakara, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız, Elif Su Yavuz)

Setler: 25-19, 14-25, 25-18, 25-22

Süre: 116 dakika (29, 25, 28, 34)

İlgili Konular: #voleybol #İlbank #Kuzeyboru

İlgili Haberler

Filenin Sultanları'ndan altın madalya!
Filenin Sultanları'ndan altın madalya! A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Filenin Efeleri Suudi Arabistan'da gümüş madalya kazandı!
Filenin Efeleri Suudi Arabistan'da gümüş madalya kazandı! Erkek Milli Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde karşılaştığı İran'a 3-1 mağlup olarak gümüş madalya elde etti.
Filenin Sultanları Tacikistan'ı devirdi: Zorlanmadan finale yükseldi!
Filenin Sultanları Tacikistan'ı devirdi: Zorlanmadan finale yükseldi! Kadın Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki 4. maçında karşılaştığı Tacikistan'ı 3-0 mağlup etti.