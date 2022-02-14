İtalya, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u konuşuyor
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, İtalya Ligi’nde üç gün arayla oynadığı iki maçın da en değerli oyuncusu seçildi.
Ebrar Karakurt, İtalya'da ağırlını hissettirmeye başladı. Milli voleybolcu ilk günlerinde performansıyla eleştiri konusu olmuştu ancak son zamanlarda takımın kilit oyuncusu haline geldi.
Igor Gorgonzola Novara'da oynayan Ebrar Karakurt, İtalya'da üç gün arayla oynadığı iki maçın da en değerli oyuncusu seçildi.
Takımının 3-0 (16-25) (23-25) (19-25) galip geldiği Bernardo Cuneo maçında 11 hücum, 4 ace, 2 blokla damga vuran Ebrar, MVP (Maçın oyuncusu) seçildi.
Ebrar karşılaşmanın ardından İtalyan medyasına demecini Türkçe verdi. Milli voleybolcu, "Bizi takip etmeye devam edin. Daha bir sürü MVP ödülü alacağım. Çok güzel şeyler yapacağız" dedi.
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