Kuzeyboru, Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turuna galibiyetle başladı!
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, seyircisi önünde Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini, 3-1 yendi.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Kuzeyboru, sahasında Mulhouse Alsace ile karşı karşıya geldi.
Aksaray Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 10 Aralık'da Fransa'da oynanacak.
Salon: Aksaray
Hakemler: Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)
Volley Mulhouse Alsace: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)
Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23
Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)
Spor Haberleri
- Eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu!
- Tuzla'da korkunç olay: Sahilde 2 ceset bulundu!
- Slavia Prag'ın konuğu Fenerbahçe
- Tribüne sahne yapıldı taraftarlar maçı izleyemedi!
- Samet Aybaba'dan flaş açıklama!
- Beşiktaş'ın konuğu Maccabi Tel Aviv
- Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi
- AZ Alkmaar'ın konuğu Galatasaray
- Houston Rockets, Philadelphia 76ers’ı uzatmada devirdi!
- Eski Fenerbahçeli Krunic Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yakın deprem riski olan yerler!
- İki jandarmanın davası görüldü
- Bu zamdan 10 milyon yurttaş etkilenecek
- Hakim, savcı eşini Ağır Ceza Başkanı’yla yakaladı
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- DEM Parti’den açıklama!
- CHP'li isimden Cevizoğlu'nun sözlerine tepki
- Çakıcı, Hrant Dink'in katiliyle görüştü!
- Kan donduran ifade: ‘Annem yanarken gülüyordu’
- Narin bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış!