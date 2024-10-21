Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia iddiası: İşte istediği rakam!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'yı satış listesine koyacağı ileri sürüldü.

Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia iddiası: İşte istediği rakam!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:01

Serie A'da Antonio Conte ile iyi bir sezon başlangıcı yapan ve ligde liderlik koltuğuna oturan Napoli'de kriz çıkabilir.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini uzatmak isteyen Napoli, anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satış listesine koyacak.

8 MİLYON EURO İDDİASI

İtalyan ekibi, sözleşmesini uzatmak istediği Khvicha Kvaratskhelia ve menajeriyle kısa süre içinde yeni bir görüşme yapacak.

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuya 6 milyon Euro maaş + bonus teklifini sunacak. Habere göre Gürcü oyuncu, 8 milyon Euro istiyor.

10 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Bu teklifi kabul etmesi beklenmeyen Napoli yönetiminin, anlaşma sağlanamaması halinde oyuncuyu satışa çıkaracağı ileri sürüldü.

İtalyan ekibiyle bu sezon 10 maça çıkan Kvara, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Khvicha Kvaratskhelia #napoli #transfer

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