Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia iddiası: İşte istediği rakam!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:01

Güncelleme: 21.10.2024 - 18:07

Serie A'da Antonio Conte ile iyi bir sezon başlangıcı yapan ve ligde liderlik koltuğuna oturan Napoli'de kriz çıkabilir.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini uzatmak isteyen Napoli, anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satış listesine koyacak.

8 MİLYON EURO İDDİASI

İtalyan ekibi, sözleşmesini uzatmak istediği Khvicha Kvaratskhelia ve menajeriyle kısa süre içinde yeni bir görüşme yapacak.

İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuya 6 milyon Euro maaş + bonus teklifini sunacak. Habere göre Gürcü oyuncu, 8 milyon Euro istiyor.

10 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Bu teklifi kabul etmesi beklenmeyen Napoli yönetiminin, anlaşma sağlanamaması halinde oyuncuyu satışa çıkaracağı ileri sürüldü.

İtalyan ekibiyle bu sezon 10 maça çıkan Kvara, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.