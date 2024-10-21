Napoli'de Khvicha Kvaratskhelia iddiası: İşte istediği rakam!
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'nin Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'yı satış listesine koyacağı ileri sürüldü.
Serie A'da Antonio Conte ile iyi bir sezon başlangıcı yapan ve ligde liderlik koltuğuna oturan Napoli'de kriz çıkabilir.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Khvicha Kvaratskhelia'nın sözleşmesini uzatmak isteyen Napoli, anlaşma sağlayamazsa oyuncuyu satış listesine koyacak.
8 MİLYON EURO İDDİASI
İtalyan ekibi, sözleşmesini uzatmak istediği Khvicha Kvaratskhelia ve menajeriyle kısa süre içinde yeni bir görüşme yapacak.
İtalyan ekibi, 23 yaşındaki oyuncuya 6 milyon Euro maaş + bonus teklifini sunacak. Habere göre Gürcü oyuncu, 8 milyon Euro istiyor.
10 MAÇTA 6 GOLE KATKI
Bu teklifi kabul etmesi beklenmeyen Napoli yönetiminin, anlaşma sağlanamaması halinde oyuncuyu satışa çıkaracağı ileri sürüldü.
İtalyan ekibiyle bu sezon 10 maça çıkan Kvara, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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