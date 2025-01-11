Napoli'de veda hazırlığı: Kvaratskhelia!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 17:14

İtalya Serie A takımlarından Napoli, Khvicha Kvaratskhelia'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Conte açıklamasında, "Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz, geçen yaz başkanla bu konuyu konuştum ve bazı önemli oyuncuların takımda kalmasını istedim. Kvaratskhelia takımdan ayrılmak istedi ve hayal kırıklığına uğradım. Geçen yaz onu projeye ikna etmeye çalıştım ama görünüşe göre başarılı olamadım. Önemli bir oyuncuyu kaybediyoruz" dedi.

KARİYERİ VE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Futbol kariyerine Gürcistan'da başlayan Khvicha Kvaratskhelia, sonrasında sırasıyla Lokomotiv Moskova, Rubin Kazan ve Dinamo Batumi formalarını giydi.

Napoli'ye 2022'de imza atan yıldız futbolcu, İtalyan ekibinde Serie A şampiyonluğu yaşadı.

Bu sezon Napoli formasıyla 19 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 3 asist kaydetti.