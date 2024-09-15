Lukaku ve Kvaratskhelia yıldızlaştı: Napoli 3 puanı 4 golle aldı!
Napoli, İtaya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Antonio Conte'nin ekibi Napoli deplasmanda Davide Nicola'nın yönetimindeki Cagliari'yi 4-0 yendi.
Unipol Domus'ta oynanan mücadelde Napoli'nin gollerini 18. dakikada Giovanni Di Lorenzo, 66. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 70. dakikada Romelu Lukaku ve 90+4'te Alessandro Buongiorno kaydetti.
LUKAKU VE KVARATSKHELİA YILDIZLAŞTI
Napoli'nin yıldızlarından Romelu Lukaku mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamlarken, Khvicha Kvaratskhelia karşılaşmayı 1 gol 1 asistle bitirdi.
Bu sonuçla birlikte Napoli ligdeki üst üste 3. galibiyetini alıp 9 puana yükselirken, Cagliari 2 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Juventus ile mücadele ederken, Cagliari sahasında Empoli ile karşılaşacak.
Etiketler: #romelu lukaku #Khvicha Kvaratskhelia #napoli #Cagliari
Spor Haberleri
- Melih Saatçı yazdı: 'Beşiktaş iki puan kaybetti'
- Rey Manaj için sakatlık açıklaması!
- Napoli'yi galibiyete iki yıldızı taşıdı!
- Werder Bremen'e 3 puanı Köhn getirdi!
- Alanyaspor ile Hatayspor yenişemedi!
- Fransız yıldızın yeni adresi resmen açıklandı!
- 'Savunma hücumdan daha kolay'
- 'Hakemler de bilmiyor kuralları'
- Beşiktaş'tan Trabzonspor'a yanıt!
- Okay Yokuşlu: 'Oynadığımız oyundan tatmin olmadık'
En Çok Okunan Haberler
-
- NATO'dan dünyayı ayağa kaldıracak açıklama!
- Narin'in yengesi adliyeye sevk edildi
- Şirket sahibinden açıklama geldi
- Annenin adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı!
- Ali Erbaş, Kelime-i Şehadet’i yanlış okudu
- 'Gerizekalıya anlatır gibi anlatalım..!'
- Profesör fıçı içerisinde ölü bulundu
- Ağır küfür ve hakaretler savurdu
- Canlı yayında açıkça söyledi!
- İhbar kılıfıyla atmışlar!