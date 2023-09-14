Kyle Walker 2026'ya kadar Manchester City'de
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı
İngiliz ekibi Manchester City, sağ bek Kyle Walker'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
Kulübün internet sitesine konuşan 33 yaşındaki İngiliz futbolcu, "Geleceğim Manchester City'de ve benim için en iyisi bu. Kulüpte geçirdiğim son altı yılın her anından keyif aldım. Harika bir teknik direktörüm, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız var." ifadelerini kullandı.
Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 260 maça çıkan Walker, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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