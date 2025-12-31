Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kylian Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!

Kylian Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!

31.12.2025 18:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kylian Mbappe'den Real Madrid'e kötü haber!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle bir süre formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Real Madrid'e yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız futbolcu, son haftalarda dizindeki sakatlık nedeniyle ağrı çekiyordu. Mbappe'nin, bugün yapılan (31 Aralık) MR'ında ise dizinde lezyon tespit edildi. Dizinde tespit edilen bu lezyon nedeniyle Mbappe'nin oynamaması ve dinlenmesi gerektiği ifade edildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Mbappe'nin, bu sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Real Madrid forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Mbappe, 29 gol attı ve 5 asist yaptı.

İlgili Konular: #real madrid #sakatlık #kylian mbappe

İlgili Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan yeni yıl mesajı! Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yeni yıl mesajı yayımladı.
Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi
Galatasaray efsanesi Gökmen Özdenak yaşamını yitirdi Galatasaray'ın eski futbolcularından Gökmen Özdenak, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Galatasaray'da Ayhan Akman için ayrılık iddiası!
Galatasaray'da Ayhan Akman için ayrılık iddiası! Galatasaray Kulübü'nde Futbol Direktörü olarak görev yapan Ayhan Akman'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi.