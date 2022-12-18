ABD'li şarkıcı Drake'ten 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 1 milyon dolarlık bahis
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Drake, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'in kazanacağına dair 1 milyon dolarlık bahis oynadığını duyurdu.
ABD'li şarkıcı Drake, 2022 FIFA Dünya Kupası finali için oynadığı bahsi takipçileriyle paylaştı.
Arjantin'in galibiyetine 1 milyon dolarlık bahis oynadığını sosyal medya hesabından paylaşan Drake, kazandığı takdirde 2.75 milyon doların sahibi olacak.
Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde TSİ 18:00'de Fransa ile karşılaşacak.
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