Kylian Mbappe için flaş transfer iddiası: Henry için karar değiştirdi!

Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:52

Güncelleme: 15.02.2024 - 09:52

Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi yılan hikayesine dönüşürken Fransız golcüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

The Independent'in haberine göre, Kylian Mbappe için şu an en uygun kulüp Arsenal. Thierry Henry'nin izinden gitmek isteyen Mbappe, Kuzey Londra ekibine katılmaya istekli fakat Arsenal kulüp yönetiminin transfer stratejisinde bir değişime gitmesi beklenmiyor.

Liverpool'un da Mbappe için girişimde bulunmayacağı ifade edildi.

PSG'DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

PSG ile sözleşmesi Haziran sonunda sona erecek olan Mbappe'nin geleceği konusunda büyük bir belirsizlik söz konusu. Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı yönünde yoğun söylentiler var ancak bu transfer henüz sonuçlanmadı.

MBAPPE'NİN REAL MADRID ŞÜPHELERİ VAR

Haberde ayrıca Mbappe'nin Real Madrid'den gelen teklife şüpheyle yaklaştığı belirtildi. Real'in Mbappe için yaptığı teklifin 2022'de Mbappe ile sözleşme imzalamaya çalıştığında yaptığı tekliften daha az olduğu iddia ediliyor.