Kylian Mbappe için flaş 'yanlış teşhis' iddiası!

25.03.2026 09:47:00
Real Madrid’in Fransız süper yıldızı Kylian Mbappe’nin sakatlık sürecinde tıbbi bir skandal yaşandığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Madrid sağlık ekibi Mbappe'nin yanlış dizi üzerinde inceleme yaptı.

Real Madrid’de Kylian Mbappe’nin sakatlık süreci, yeşil sahalar kadar tıp dünyasının konuşacağı bir iddia gündeme geldi.

RMC’de konuşan gazeteci Daniel Riolo, Fransız yıldız ile Madrid sağlık ekibi arasında iplerin koptuğunu öne sürdü.

"YANLIŞ DİZ ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI"

En sarsıcı detay muayene sürecinde yapılan akılalmaz hata oldu. Riolo, Real Madrid sağlık ekibinin sakat olan diz yerine sağlam olan diz üzerinde inceleme yaptığı yönünde kulüp içinde ciddi söylentiler olduğunu dile getirdi. 

Bu durumun "kulüp adına büyük bir utanç" olduğunu savunan Riolo, "Kulüp yanlış bir teşhis koydu, Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta çok sinirlendi" ifadelerini kullandı.

AMELİYATTAN SON ANDA DÖNÜLDÜ

Madrid’deki teşhisten tatmin olmayan Mbappe’nin soluğu Paris’te aldığı ve burada özel bir doktora göründüğü kaydedildi. 

Paris’teki uzmanın uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde, daha önce gündemde olan ameliyat ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı belirtildi.

"DOĞRU TEŞHİS SAYESİNDE İYİYİM"

Konuyla ilgili sessizliğini bir etkinlikte bozan Mbappe, dizinin şu an iyi durumda olduğunu doğruladı. Fransız yıldız, "Doğru teşhis sayesinde iyileşme sürecim hızlandı" dedi. 

İspanyol devi, henüz bu ağır suçlamalar karşısında resmi bir açıklama yapmadı.

