Kylian Mbappe'den Arda Güler'e tepki!

Kylian Mbappe, Real Madrid'in Villarreal ile karşılaştığı mücadelede Arda Güler'in kaçırdığı pozisyonun ardından sert tepki gösterdi.

Kylian Mbappe'den Arda Güler'e tepki!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:22

Real Madrid, LaLiga'da Villarreal'i deplasmanda Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 87. dakikasında Arda Güler'in yararlanamadığı bir pozisyon sonrası Kylian Mbappe, milli futbolcuya büyük tepki gösterdi.

Sol kanattan ceza sahası içine giren Vinicius'un içeri çevirdiği topu Arda Güler kontrol etti. Dar açıda topla buluşan milli futbolcu, müsait durumdaki Mbappe'ye pas vermek yerine şut tercihinde bulundu.

Arda Güler'in şutu farklı şekilde dışarı giderken Kylian Mbappe'nin genç futbolcuya tepki gösterdiği anlar yayına yansıdı.

Mbappe'nin Arda Güler'e el kol hareketleriyle söylendiği anlar İspanyol basınında da geniş yankı buldu.

Genel olarak sakin bir futbolcu olduğu aktarılan Mbappe'nin dahi bu pozisyonda sinirlerine hakim olamadığı vurgulandı.


Etiketler: #arda güler #kylian mbappe #real madrid

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