Kylian Mbappe'den EURO 2024 itirafı!
Fransız yıldız Kylian Mbappe, EURO 2024'ün kendisi için iyi geçmediğini ve turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyledi.
Fransa'nın kaptanı Kylian Mbappe, EURO 2024'te İspanya'ya yenildikleri maçın ardından konuştu.
Mbappe, "Futbolda ya iyisinizdir ya da değilsinizdir. Ben iyi değildim. Eve dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
'BENİM İÇİN İYİ DEĞİLDİ'
Turnuvanın kendisi adına başarısızlık olduğunu söyleyen Fransız yıldız, "EURO 2024 benim için iyi değildi" ifadelerini kullandı.
Tatile çıkacağını söyleyen Kylian Mbappe, "İyi dinleneceğim ve bana çok iyi gelecek. Sonra yeni bir döneme başlamak için hazırlanacağım. Yapacak çok şey var" sözlerini sarf etti.
Real Madrid'in turnuva öncesi transferini açıkladığı Kylian Mbappe için gelecek hafta imza töreni düzenlemesi bekleniyor.
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