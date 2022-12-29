Kylian Mbappe'den flaş Emiliano Martinez sözleri!

29 Aralık 2022 Perşembe, 11:37

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e (PSG) Strasbourg karşısında son dakikada galibiyeti getiren Kylian Mbappe, mücadele sonrası Arjantin'le oynadıkları Dünya Kupası finali için konuştu.

Mbappe, "Finali kaybetmek zor zamanlar yaşamama neden oldu. Bu yüzden Strasbourg karşısında kazandığımızda kendimi daha iyi hissettim" dedi.

Kylian Mbappe

"BÖYLE SAÇMA ŞEYLERE ENERJİ HARCAMIYORUM"

"Şimdi PSG için her şeyimi vermek zorundayım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, "Finalden sonra Leo ile onu tebrik etmek için konuştum. Ben başarısız oldum ama Leo'nun hayatı boyunca istediği şey buydu" sözlerini kullandı.

Emiliano Martinez

Mbappe, Arjantin'deki kutlamalar sırasında bir bebeğin üzerine fotoğrafını yapıştıran Emiliano Martinez ile ilgili gelen soruya ise, "Emiliano Martinez'in kutlamaları benim sorunum değil. Böyle saçma şeylere enerji harcamıyorum" cevabını verdi.