Kylian Mbappe'den flaş Emiliano Martinez sözleri!
Kylian Mbappe, PSG'nin Strasbourg'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Arjantin'le Dünya Kupası finalinde oynadıkları maç için konuştu. Mbappe, kutlamalardaki hareketi gündem olan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez için flaş ifadeler kullandı.
Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'e (PSG) Strasbourg karşısında son dakikada galibiyeti getiren Kylian Mbappe, mücadele sonrası Arjantin'le oynadıkları Dünya Kupası finali için konuştu.
Mbappe, "Finali kaybetmek zor zamanlar yaşamama neden oldu. Bu yüzden Strasbourg karşısında kazandığımızda kendimi daha iyi hissettim" dedi.
Kylian Mbappe
"BÖYLE SAÇMA ŞEYLERE ENERJİ HARCAMIYORUM"
"Şimdi PSG için her şeyimi vermek zorundayım" ifadelerini kullanan Fransız yıldız, "Finalden sonra Leo ile onu tebrik etmek için konuştum. Ben başarısız oldum ama Leo'nun hayatı boyunca istediği şey buydu" sözlerini kullandı.
Emiliano Martinez
Mbappe, Arjantin'deki kutlamalar sırasında bir bebeğin üzerine fotoğrafını yapıştıran Emiliano Martinez ile ilgili gelen soruya ise, "Emiliano Martinez'in kutlamaları benim sorunum değil. Böyle saçma şeylere enerji harcamıyorum" cevabını verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- EYT'nin ayrıntıları belli oldu
- Peker'in iddialarına yanıt verdi
- İmamoğlu' zirvesine katılan bakanı açıkladı
- İşte EYT düzenlemesinin ayrıntıları...
- İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- Gezi Parkı Davası'nda yeni gelişme
- Perde asarken katledilen Talat
- Kılıçdaroğlu'ndan EYT açıklaması
- İçişleri Bakanı’nı terör üzerinden terletti