Kylian Mbappe'ye 55 milyon Euro'luk müjde!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:44

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:44

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin Ortak Temyiz Komitesi, Kylian Mbappe ile PSG arasındaki mali anlaşmazlıklarla ilgili kararını verdi.

Mbappe, eski kulübünden ödenmemiş maaş ve bonuslar olmak üzere toplam 55 milyon Euro talep ediyordu. Komite bugünkü toplantısında Fransız futbolcu lehine karar verdi. Ancak Fransız basınında çıkan haberlerde, bu kararın mahkeme kararını bekleyen PSG için bağlayıcı olmadığı ifade edildi.

Futbolcu arabuluculuğu reddederken, Fransız kulübünün ise 55 milyon Euro'yu ödemeye reddettiği belirtildi.

PSG cephesinden yapılan açıklamada "Oyuncu bu anlaşmazlığı sürdürmeye karar verirse, kulüp konuyu yetkili mahkemelere taşımak zorunda kalacak ve eski oyuncusunun anlaşılmaz tutumu nedeniyle uğradığı ve çekmeye devam ettiği zararın tanınmasını sağlamak zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Paris Saint Germain'in konuyu iş mahkemesine taşıyacağı kaydedildi.