Kylian Mbappe'ye 55 milyon Euro'luk müjde!
Kylian Mbappe, Paris Saint Germain (PSG) ile girdiği davayı kazandı. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), PSG'nin Mbappe'ye 55 milyon euro ödemesine karar verdi.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin Ortak Temyiz Komitesi, Kylian Mbappe ile PSG arasındaki mali anlaşmazlıklarla ilgili kararını verdi.
Mbappe, eski kulübünden ödenmemiş maaş ve bonuslar olmak üzere toplam 55 milyon Euro talep ediyordu. Komite bugünkü toplantısında Fransız futbolcu lehine karar verdi. Ancak Fransız basınında çıkan haberlerde, bu kararın mahkeme kararını bekleyen PSG için bağlayıcı olmadığı ifade edildi.
Futbolcu arabuluculuğu reddederken, Fransız kulübünün ise 55 milyon Euro'yu ödemeye reddettiği belirtildi.
PSG cephesinden yapılan açıklamada "Oyuncu bu anlaşmazlığı sürdürmeye karar verirse, kulüp konuyu yetkili mahkemelere taşımak zorunda kalacak ve eski oyuncusunun anlaşılmaz tutumu nedeniyle uğradığı ve çekmeye devam ettiği zararın tanınmasını sağlamak zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.
Haberde, Paris Saint Germain'in konuyu iş mahkemesine taşıyacağı kaydedildi.
Spor Haberleri
- İşte Türk takımlarının kazancı!
- Yıllar süren küslük bitti: Tekrar bir araya geldiler!
- Kylian Mbappe'ye 55 milyon Euro'luk müjde!
- Yunus Akgün'e İspanya'dan sürpriz talip
- Barış Alper Yılmaz'ın golü ödüle aday
- Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
- 'Sahayı terk etmesi bir asır sürdü'
- Rıdvan Dilmen'den derbi tahmini
- Dünya basınından karara tepki!
- 'Lyon'un kabus gibi gecesi'
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadın teröristin ilçe başkanlığı yaptığı ortaya çıktı!
- Bahar dizisinde erken veda
- Metin Feyzioğlu'na dikkat çeken atama!
- İşte Öcalan’ın Bahçeli hakkında söyledikleri
- Kayseri'deki son hekim de istifa etti
- TUSAŞ’a yapılan saldırı için dikkat çeken uyarı: Yazılı
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Kadını domuz bağıyla bağlayıp katlettiler!
- DEM Parti'den dikkat çeken 'Öcalan' açıklaması
- Abdüllatif Şener'in oğluyla ilgili flaş karar!