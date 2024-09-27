Kylian Mbappe'nin yokluğunda... Real Madrid'de Arda'ya şans doğdu
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Kylian Mbappe'nin yokluğunda Arda Güler'e daha fazla süre verebileceği iddia edildi.
La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı bulunuyor.
3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mbappe'nin yokluğunda Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.
Marca'da yer alan habere göre Ancelotti, Mbappe'nin yerine Endrick ile maça başlayabilir.
Bu durumda Rodrygo ve Endrick ileride çift forvet olarak görev yapacak.
Arda Güler ise bu ikilinin arkasında yer alacak.
BİR DİĞER SEÇENEK
Bir diğer seçenek ise Bellingham'ın ileri uçta oynadığı dizilim.
Bu durumda ise Arda Güler yine Atletico Madrid maçına Tchouameni ve Valverde'nin yanında 3. orta saha olarak çıkabilir.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maça çıktı.
19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 257 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Spor Haberleri
- 'Alçakça iftiraları ortaya atan şahıslar...'
- Eski hocasından Kerem Aktürkoğlu iddiası
- Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor camiasına mesaj
- 3 ilde yıkım yolsuzluğu operasyonu: 5 zanlı tutuklandı
- Ali Koç'tan TFF'ye ziyaret!
- Real Madrid'de Arda'ya şans doğdu
- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu
- Yeni takımını duyurdular!
- Eda Erdem'in ismi parka verilecek
- Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kararı!
En Çok Okunan Haberler
-
- O müdürün sırtını sıvazlayan karar
- Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
- Misafirperver kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Uzun namlulu silahlarla sokakta terör estirdiler!
- 'Siyasi yasak' AKP'yi böldü
- Hyundai elektriklide çığır açıyor: Şarj sorunu bitiyor!
- Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
- Bakan Yerlikaya'dan 'Narin açıklaması
- Kredi kartı borçlarına düzenleme
- Terra Santa hakkında yargı kararı