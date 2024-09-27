Kylian Mbappe'nin yokluğunda... Real Madrid'de Arda'ya şans doğdu

Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:41

Güncelleme: 27.09.2024 - 14:41

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, deplasmanda Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Zorlu maç öncesinde Real Madrid'de Kylian Mbappe'nin sakatlığı bulunuyor.

3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Mbappe'nin yokluğunda Carlo Ancelotti'nin birkaç seçenek üzerinde durduğu belirtildi.

Marca'da yer alan habere göre Ancelotti, Mbappe'nin yerine Endrick ile maça başlayabilir.

Bu durumda Rodrygo ve Endrick ileride çift forvet olarak görev yapacak.

Arda Güler ise bu ikilinin arkasında yer alacak.

BİR DİĞER SEÇENEK

Bir diğer seçenek ise Bellingham'ın ileri uçta oynadığı dizilim.

Bu durumda ise Arda Güler yine Atletico Madrid maçına Tchouameni ve Valverde'nin yanında 3. orta saha olarak çıkabilir.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 8 maça çıktı.

19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 257 dakika süre aldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.