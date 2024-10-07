Aday kadroda yer almamıştı: Fransızlardan Kylian Mbappe'ye tepki!

Yayınlanma: 07.10.2024 - 21:31

Güncelleme: 07.10.2024 - 21:41

Aktif futbolda dünyanın en iyisi olarak gösterilen Kylian Mbappe, liglere verilen arada Fransa Milli Takımı'na katılmadı.

NTV Spor'un haberine göre, Real Madrid'de istenen etkiyi oyun olarak henüz veremeyen yıldız oyuncu kulüp kariyerine odaklanmak için milli takıma katılmama kararı aldı.

Haberde Mbappe'nin bu tercihinin ülkesinde eleştirilere neden olduğu ifade edildi.

MBAPPE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Fransa'nın ana taraftar gruplarından Irresistibles Francais'nin sözcüsü Fabian Bonnet, Kylian Mbappe için, "Kaptan olarak taraftara, ülkenizin insanlarına açıklayacak bir nedeniniz olmalı ancak Mbappe'nin yok. Gerçek kaptanın Antoine Griezmann olduğu anlaşıldı" dedi.

Fransız futbolcunun efsanelerinden Maxim Bossis ise, "Sakatlığın nedeniyle ne kulüp takımında ne de milli takımında oynamayabilirsin. Ama Şampiyonlar Ligi olduğunda yedek kulübesinden oyuna giriyorsan bu bazı şeyleri bulanıklaştırıyor" diye konuştu.

DESCHAMPS AÇIKLAMIŞTI

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, Mbappe'nin yakın zamanda geçirdiği sakatlığını riske etmemek adına kadroda olmadığını açıklamıştı.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde 10 Ekim Perşembe günü saat 21.45’te İsrail ile, 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45’te ise Belçika ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fransa Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Fransa'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba

Defans: Jonathan Clauss, Lucas Digne, Wesley Fofana, Théo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano

Orta saha: Eduardo Camavinga. Youssouf Fofana. Matteo Guendouzi, Manu Kone, Aurélien Tchouameni, Warren Zaire-Emery

Hücum: Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Randal Kolo Muani, Christopher Nkunku, Michael Olise, Marcus Thuram