Kyrie Irving'in hareketi seyircilerden büyük alkış aldı: Sakatlığına rağmen...
Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) kendi evinde ağırladığı Sacramento Kings'e 122-98 mağlup oldu. Mücadelede sakatlık yaşayan Kyrie Irving, serbest atışları sayıya çevirerek oyunu terk etti.
Dallas Mavericks'in yıldız oyun kurucusu Kyrie Irving, takımının Sacramento Kings'e 122-98 mağlup olduğu maçta sol diz burkulması nedeniyle oyunu erken terk etti.
Takımdan yapılan açıklamaya göre Irving'in sakatlığının ayrıntıları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
SAKATLIĞINA RAĞMEN SAYIYA ÇEVİRDİ
Irving, karşılaşmanın ilk çeyreğinde potaya yöneldiği sırada faul alırken dengesiz bir şekilde dizini burktu. Sol bacağına ağırlık veremediği görülen 32 yaşındaki oyuncu, serbest atışlarını kullananmasının ardından soyunma odasına gitmek üzere yardım aldı.
Sakatlık öncesinde sahada 9 dakika kalan Irving, %50 isabet oranıyla 7 sayı kaydetti.
DALLAS'IN BAŞI SAKATLIKLARLA DERTTE
Dallas Mavericks, son dönemde yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Irving'e büyük bir yük binmiş durumda. Takım, şu anda Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively II ve P.J. Washington Jr.'dan yoksun olarak mücadele ediyor.
Sezon ortasında Los Angeles Lakers'tan Luka Doncic karşılığında takas edilen Anthony Davis'in, Mavericks formasıyla çıktığı ilk maçta kasık sakatlığı yaşaması, Dallas'ın planlarını sekteye uğrattı. Davis'in sakatlığı sonrası Kyrie Irving, maç başına 30.7 sayı, 6.3 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla takımın liderliğini üstlenmişti. Sezon genelinde ise Irving, 49 maçta 25 sayı, 4.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakaladı.
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