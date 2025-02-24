NBA'de Cleveland Cavaliers'ten üst üste 7. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Cleveland Cavaliers sahasında Memphis Grizzlies'i 129-123 mağlup etti.

NBA'de Cleveland Cavaliers'ten üst üste 7. galibiyet!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 11:55

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies'i 129-123 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

NBA'de 10 maç yapıldı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Grizzlies'i Donovan Mitchell'in 33 sayılık performansıyla mağlup etti.

Evan Mobley'ın 25 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptığı Cavaliers'te, Ty Jerome'ın 26 26 sayılık katkısı sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sezonun 20. yenilgisini yaşayan Memphis Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 10 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. ise 22 sayı üretti.

FRANZ WAGNER VE ANTHONY BLAC 23'ER SAYIYLA OYNADI

Orlando Magic, sahasında Washington Wizards'ı 110-90 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini aldı.

Magic'te Franz Wagner ve Anthony Black 23'er sayılık performansıyla galibiyetin mimarı olurken Paolo Banchero da 19 sayı üretti.

Richaun Holmes'ın 11 sayı, 10 ribaunt ve Jordan Poole'un 16 sayısı, Doğu Konferansı sonuncusu Wizards'ın 47. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

Boston Celtics - New York Knicks: 118-105

Golden State Warriors - Dallas Mavericks: 126-102

Indiana Pacers - Los Angeles Clippers: 129-111

Milwaukee Bucks - Miami Heat: 120-113

Toronto Raptors - Phoenix Suns: 127-109

Orlando Magic - Washington Wizards: 110-90

Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 148-143

Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies: 129-123

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs:114-96

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 123-130


Etiketler: #Cleveland Cavaliers #memphis grizzlies #nba

İlgili Haberler

Mac McClung geceye damga vurdu: NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı

Mac McClung geceye damga vurdu: NBA All Star'da tarihe geçen smaç performansı
LeBron James, NBA kariyerinde bir ilki yaşadı

LeBron James, NBA kariyerinde bir ilki yaşadı
Yasaklı madde tespit edildi: NBA yıldızına 25 maç ceza!

Yasaklı madde tespit edildi: NBA yıldızına 25 maç ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler