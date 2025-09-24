L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışlarının üçüncüsü 'Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru' 11 Ekim'de Beykoz Spor Ormanı'nda düzenlenecek

Bağımsız bir gelecek için 105 yıldır mücadele eden Yeşilay, sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarını genişleterek sürdürüyor. Yeşilay bu kez, 1903 yılından bugüne kesintisiz olarak devam eden Tour de France Bisiklet Yarışları’nın Visa Maximiles Black L’Étape Türkiye by Tour de France kapsamında düzenlenen üçüncü parkuruna ev sahipliği yapıyor. 11 Ekim’de Beykoz Spor Ormanı’nda Yeşilay’ın destekleriyle düzenlenecek 2.5 km’lik “Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru”nun duyurusu Yeşilay Genel Merkez’de yapıldı.

123 yıldır dünyaya bisiklet sporunu sevdiren Tour de France’ın, L’Étape Türkiye kapsamında Yeşilay’ın desteğiyle hayata geçirdiği üçüncü parkurun duyurulduğu toplantıya Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, L’Étape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun katıldı.

“Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru”nun detaylarının basınla paylaşıldığı toplantıda konuşan Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, “Yeşilay Spor Kulübü olarak bisiklet sporunun hem sağlık hem de ulaşım açısından öneminin farkındayız. Her yıl binlerce bisiklet severi bir araya getirdiğimiz etkinlikler düzenliyoruz. Her ayın ilk Pazar günü tarihi yarımada, üçüncü Pazar günü Caddebostan’da düzenlediğimiz bisiklet buluşmalarıyla sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 12’ncisini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu ile 81 ilde 13 bini aşkın bisiklet severle buluşarak Türkiye’nin en geniş katılımlı bisiklet organizasyona imza attık. Bu yıl ise dünyanın en büyük bisiklet organizasyonu olan Tour de France’ın, L’Étape Türkiye turu içinde yer almaktan büyük bir gurur duyuyoruz” dedi.

Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak sözlerini “123. yılında bu dev organizasyonun İstanbul ayağında, “Yeşilay Aile ve Çocuk Parkurunda” Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılara keyifli bir deneyim sunacağız. 11 Ekim Cumartesi günü, saat 10’da, Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleşecek aile parkurunda 2,5 kilometrelik özel bir parkur hazırladık. Katılımcılar burada hem yarışabilecek hem de fuar alanında Yeşilay standımızı ziyaret ederek bağımlılıklara karşı en güçlü mesajı aileleriyle birlikte verebilecekler. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplere ve özellikle her noktada görev alacak Yeşilay Gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. “Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller” vizyonuyla her pedal bağımlılıklara karşı çevrilsin” ifadeleriyle tamamladı.

Basın toplantısında söz alan L’Étape Türkiye by Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas, “Yeşilay, uzun yıllardır toplumsal sağlığımız için yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Bu iş birliği, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda çocuklarımızın ve ailelerimizin sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayacak önemli bir adımdır” diye konuştu. Kafkas ayrıca, “Yeşilay ile kurduğumuz bu stratejik iş birliği, dünyanın en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olan projemize büyük bir ivme kazandıracak ve bu sayede daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyor, destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru”nun duyurusunda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun ise, “Yeşilay sadece bağımlılıkla mücadele de değil, spor ve sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmeyi amaçlayan önemli bir paydaşımız. Birlikte İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan organizasyonlarımız, bisiklet turlarımız var. Yeşilay ile çok güzel etkinliklere imza attık, imza atmaya da devam edeceğiz. Tüm bu etkinliklerimizde büyük emekleri bulunan Yeşilay çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Hepinizi 11 Ekim’de Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleşecek Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru’na bekliyorum” şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük ve en prestijli bisiklet yarışı olarak nitelendirilen Tour de France Bisiklet Yarışları, amatör bisikletçilere, profesyonel bisikletçilerin yaşadığı deneyimi sunmak amacıyla L’Étape serisinde 105 kilometrelik uzun parkur ve 52,4 kilometrelik kısa parkur olarak iki kategoride düzenleniyor. Bu yıl Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin desteğiyle L’Étape Türkiye by Tour de France Bisiklet Yarışları’nın üçüncü parkuru “Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru” ismiyle 11 Ekim 2025 tarihinde İstanbul, Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleştirilecek. 2,5 kilometrelik “Yeşilay Aile ve Çocuk Parkuru”na aileler çocuklarıyla birlikte katılabilecek.