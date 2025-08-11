La Liga'dan Villarreal-Barcelona maçına onay!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 20:55:00
AA
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasındaki Villarreal - Barcelona karşılaşmasının ABD'nin Miami kentinde oynanmasına yönelik karar açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), La Liga'nın 17. haftasındaki Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasını onayladı.

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından 20 Aralık'ta oynanacak karşılaşmanın, iki tarafın talebi üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami kentinin ev sahipliği yapma isteğinin işleme alınmasının onaylandığı belirtildi.

ABD'DEKİ MAÇ İÇİN ONAY ÇIKTI

Açıklamada, "Belgeleri alıp inceledikten ve yönetim kurulunun onayını aldıktan sonra, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, FIFA Uluslararası Maç Yönetmeliği ve RFEF tarafından onaylanan uygulama yönetmelikleri uyarınca, 20 Aralık 2025 tarihinde Miami'deki Hard Rock Stadı'nda oynanacak maç için FIFA'dan izin alma prosedürlerini başlatmak üzere UEFA'ya bir talepte bulunacaktır" denildi.

La Liga programına göre, 21 Aralık'ta Villarreal'in sahası Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmanın İspanya dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA'nın onayı gerekiyor.

