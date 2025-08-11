Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi!

Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi!

11.08.2025 09:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi!

Joan Gamper Turnuvası finalinde Serie A temsilcisi Como ile karşılaşan Barcelona, Fermin Lopez ve Lamine Yamal'ın öne çıktığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti. Yeni transfer Rashford da asistle katkı verdi.

İspanya La Liga ekibi Barcelona ve İtalya Serie A ekibi Como, her sezon öncesi ev sahibi takımın düzenlediği Joan Gamper Hazırlık Turnuvası'nın finalinde karşılaştı.

Barcelona, Como karşısında 5-0 galip gelerek turnuvanın kazananı oldu.

Barcelona, 21. Dakikada Fermin Lopez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fermin Lopez 35. Dakikada tekrar sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

İkinci golden iki dakika sonra Raphinha, yeni transfer Marcus Rashford'un asistinde fileleri havalandırdı ve skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarının sonunda genç yıldız Lamine Yamal sahneye çıktı skor tabelasını değişti.

İlk yarı Barcelona'nın Como karşısında 4-0 üstünlüğüyle bitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı ve Ferran Torres'in asistinde Lamine Yaman ikinci golünü atarak skoru 5-0 yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Barcelona, Como'yu 5-0 mağlup ederek Joan Gamper turnuvasının galibi oldu.

İlgili Konular: #barcelona #hazırlık maçı #Como

İlgili Haberler

Barcelona Marcus Rashford transferini resmen açıkladı!
Barcelona Marcus Rashford transferini resmen açıkladı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 27 yaşındaki İngiliz oyuncu Marcus Rashford'ı renklerine bağladı.
Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber!
Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber! İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin sakatlandığını açıkladı.
10 gollü maçta kazanan Barcelona!
10 gollü maçta kazanan Barcelona! Hazırlık maçında Barcelona ile Güney Kore ekibi FC Seoul karşı karşıya geldi. 10 golün atıldığı karşılaşmayı Barcelona 7-3 kazandı.