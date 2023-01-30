La Liga yönetimi şikayette bulunmuştu: İspanya'da ırkçı tezahürata ceza

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 22:23

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 22:23

İspanya'da ırkçılık tartışmaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Ligin 15. haftasında Real Madrid'in Real Valladolid'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta bazı ev sahibi taraftarların Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunması üzerine La Liga yönetimi yerel mahkemelere şikayette bulunmuştu.

CSD yaptığı açıklamada, Sporda Şiddet, Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Komisyonu'nun olaylar nedeniyle "10'dan fazla taraftarın cezalandırılması için işlem başlattığını" duyurdu.

AFP'nin haberine göre, İspanyol polisinin olaylara dair incelemek üzere veri topladığı belirtildi. Haberde, ırkçı hakareti uyguladığı tespit edilen kişilerin, 4 bin Euro para cezası ve bir yıl spor müsabakalarından men cezası alabileceği kaydedildi.

La Liga yönetimi taraftarlar hakkında polise şikayette bulunmuş, topladıkları video ve ses kayıtlarını yetkilliere sunduklarını açıklamıştı.

Vinicius Junior

ATLETICO MADRID MAÇI ÖNCESİ IRKÇI HAREKET

Öte yandan komisyon, 22 yaşındaki Brezilyalının karıştığı bir başka olayı görüşmek üzere olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Atletico Madrid ile oynadıkları İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşması öncesi Vinicius Jr. tişörtü giydirilmiş bir kukla, Real Madrid'in antrenman sahasının yakınına asılmış ve üzerinde "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir mesaj bırakılmıştı.

CSD, polisin trafik kameraları ve sosyal medyada yayımlanan görüntüleri kullanarak "rezil eylemlerin" arkasındaki kişileri tespit etmek için soruşturma başlattığını açıkladı.

YAŞANAN OLAY İLK DEĞİL

Bu sezonun başında İspanyol savcılar, geçen eylül ayında oynanan Madrid derbisi öncesinde Atletico Madrid taraftarlarının Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlarına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

İspanyol savcılar, "uygunsuz" tezahürata rağmen belirli bir kişiyi suçlamanın imkansız olduğunu söyleyerek soruşturmayı kapatmıştı.