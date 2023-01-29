La Liga'da Atletico Madrid, Osasuna'yı tek golle geçti

Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında konuk olduğu Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 20:37
La Liga'da Atletico Madrid, Osasuna'yı tek golle geçti
Abone Ol google-news

La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu.

Atletico Madrid, Estadio El Sadar Stadyumu'ndaki maçı Saul Niguez'in 74. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Saul Niguez

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Bu sonucun ardından ligde üste üste 2. galibiyetini alan Atletico Madrid, 34 puana yükseldi. Osasuna 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid sahasında Getafe ile karşılaşacak. Osasuna, Espanyol deplasmanına konuk olacak.


atletico madrid Osasuna la liga

İlgili Haberler

La Liga'da Atletico Madrid Real Valladolid'i 3 golle geçti

La Liga'da Atletico Madrid Real Valladolid'i 3 golle geçti
La Liga'da Sevilla'ya tek gol yetti

La Liga'da Sevilla'ya tek gol yetti
La Liga'dan CAS'a FIFA başvurusu

La Liga'dan CAS'a FIFA başvurusu

En Çok Okunan Haberler