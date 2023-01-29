La Liga'da Atletico Madrid, Osasuna'yı tek golle geçti
Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında konuk olduğu Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.
La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu.
Atletico Madrid, Estadio El Sadar Stadyumu'ndaki maçı Saul Niguez'in 74. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Saul Niguez
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
Bu sonucun ardından ligde üste üste 2. galibiyetini alan Atletico Madrid, 34 puana yükseldi. Osasuna 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid sahasında Getafe ile karşılaşacak. Osasuna, Espanyol deplasmanına konuk olacak.
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