Sevilla'dan Türkiye'ye... Rafa Mir'den Süper Lig ekibine müjde!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Sevilla forması giyen İspanyol oyuncu Rafa Mir ile transfer konusunda anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 15:39
Sevilla'dan Türkiye'ye... Rafa Mir'den Süper Lig ekibine müjde!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Sevilla forması giyen Rafa Mir için dikkat çeken bir hamle yaptı.

Trabzonspor, 1,91 boyundaki 26 yaşındaki İspanyol forvet Rafa Mir ile görüştüğü ileri sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre bordo-mavililer, Rafa Mir ile anlaşma sağladı.

RAFA MİR İLE ANLAŞTI SIRA SEVİLLA'DA

Bordo-mavililerin, Rafa Mir ile anlaşma sağlamasının ardından kulübü Sevilla'ya kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Trabzonspor'un Sevilla'dan gelecek cevabı beklenmeye başladığı kaydedildi.

Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maça çıkan Rafa Mir, 2 kez gol sevinci yaşadı.


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