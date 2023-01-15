La Liga'da Atletico Madrid tek puana razı oldu

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 20:45

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 20:45

La Liga'daki 17. hafta maçında Almeria ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atletico Madrid'in golünü 18. dakikada Angel Correa kaydetti. Almeria'nın golü 37. dakikada El Bilal Toure'den geldi.

MADRID 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Atletico Madrid'de Sergio Reguilon 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Son üç deplasman maçında galibiyet alamayan Atletico Madrid puanını 28 yaptı ama zirvede ağır yara aldı. Almeria ise 18 puana ulaştı.

La Liga'da gelecek hafta Almeria, Valencia'ya konuk olacak. Atletico Madrid, Valladolid'i ağırlayacak.