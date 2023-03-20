La Liga'da kötü sonuçlar alan Jorge Sampaoli, Sevilla'dan ayrılıyor

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 18:44

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 18:44

İspanya La Liga'da Sevilla, Enes Ünal'ın da gol attığı 2-0'lık Getafe yenilgisi sonrası teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldı.

Marca'nın haberine göre, Sampaoli ile yolları ayırma kararı alan Sevilla yönetimi Arjantinli teknik adamı görüşmeye çağırdı 11 milyon Euro'luk tazminat bedelinde indirim talep etti. Sampaoli ise bir miktar indirim yaptı ancak Sevilla yönetiminin istediği seviyelere gelmedi.

Bu sezon Sevilla, Jorge Sampaoli yönetiminde çıktığı 26 La Liga karşılaşmasından 7 kez galibiyet, 7 kez beraberlik alırken 12 kez sahadan mağlup ayrıldı. İspanya Ligi'nde 14. sırada yer alan Sevilla, yüzde 26 galibiyet oranıyla küme düşme tehlikesi yaşıyor.



