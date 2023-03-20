La Liga'da kötü sonuçlar alan Jorge Sampaoli, Sevilla'dan ayrılıyor

Sevilla yönetimi La Liga'da iyi sonuçlar alamayan teknik direktörü Jorge Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 18:44
La Liga'da kötü sonuçlar alan Jorge Sampaoli, Sevilla'dan ayrılıyor
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da Sevilla, Enes Ünal'ın da gol attığı 2-0'lık Getafe yenilgisi sonrası teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırma kararı aldı.

Marca'nın haberine göre, Sampaoli ile yolları ayırma kararı alan Sevilla yönetimi Arjantinli teknik adamı görüşmeye çağırdı 11 milyon Euro'luk tazminat bedelinde indirim talep etti. Sampaoli ise bir miktar indirim yaptı ancak Sevilla yönetiminin istediği seviyelere gelmedi.

Bu sezon Sevilla, Jorge Sampaoli yönetiminde çıktığı 26 La Liga karşılaşmasından 7 kez galibiyet, 7 kez beraberlik alırken 12 kez sahadan mağlup ayrıldı. İspanya Ligi'nde 14. sırada yer alan Sevilla, yüzde 26 galibiyet oranıyla küme düşme tehlikesi yaşıyor. 



Jorge Sampaoli sevilla la liga GETAFE enes ünal

İlgili Haberler

Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mete Kalkavan hakem değil'

Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mete Kalkavan hakem değil'
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Türk futbolu da Türk hakemleri de baskı altında

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Türk futbolu da Türk hakemleri de baskı altında
Samsunspor’dan taraftar açıklaması

Samsunspor’dan taraftar açıklaması

En Çok Okunan Haberler