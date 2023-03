Spor yazarları Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mete Kalkavan hakem değil'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:30

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 09:38

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Spor yazarları Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Yazarların değerlendirmesi şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Fenerbahçe haftayı öyle yoğun geçirdi ki gündem çok sıcaktı. UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’ya elenilmesi, Jesus’un maç sonrası “Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor” sözü, Portekizli hocanın sezon bitimi ayrılık ihtimalinin artması başlıca maddelerdi. Cuma günü lider G.Saray’ın Konya’da kaybetmesi, F.Bahçe için zirveye yaklaşma anlamı taşıyordu. Rakip, geçmişte Sarı-Lacivertlileri şampiyon yapan Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Alanyaspor’du. F.Bahçe daha 4. dakikada golü yedi, üstüne Oosterwolde sakatlandı. Zaten ilk yarı İrfan Can, Pedro ve Arao sahada yoktu! Osayi’nin tabanına kırmızı kart çıkabilirdi. Ancak Rossi’nin golü için VAR’da çizilen çizgi ve ofsayt kararı tam bir “skandal” diyebilirim. Futboldan çok hakem konuşuyoruz. Jesus yine kırmızı kart gördü, sebep itiraz etmesi! Teknik direktör kenarda hak arayamayacak mı? İkinci yarı bambaşka bir F.Bahçe izlediğimi söyleyeyim. 1-0 geriden gelen takım, 2’si penaltıdan Valencia ile bir de Emre Mor’un şık gölüyle 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-Lacivertliler, G.Saray’a 3 puan daha yaklaştı. Bu yarış sonuna dek sürer." (Cumhuriyet)

"11 MİLYON BOŞA GİTTİ"

Lemi Çelik: "Fenerbahçe’nin orta sahasında İsmail ön liberoda çok iyi, Arao ile İrfan Can aynı özellikte. İrfan Can, Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye verdiği en büyük zarar! 11 milyon Avro bonservis ücreti ödendi... Bu parayla Alex ve Talisca ayarında bir 10 numara alınırdı. İrfan Can yıldız bir orta saha değil. Tamamlayıcı bir orta saha oyuncusu. Ne ofansta ne de defansta var. Adeta “sahte okey” gibi! Daha da yokları oynuyor! Fenerbahçe’nin maçı kazanması için artık karambol toplara, duran toplara ve penaltılara ihtiyacı vardı. Bu maçta da sonuca böyle gitti. F.Bahçe’nin takım ruhu iyi ama hücumdaki sorunları çözmediği sürece maçları kazanmakta zorlanacağı kesin." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "Fenerbahçe, daha önce Avrupa’daki her kritik dönemeç sonrasında olduğu gibi dün de yalpaladı: Austria Wien’i geçip gruplara kaldıklarında ligde Konya’ya yenilmişlerdi. Grup maçları bittikten sonraki motivasyon kaybı sürecinde de Giresun’a mağlup olmuşlardı. Tansiyonu yüksek Sevilla eşleşmesi sonrası gelen Alanya deplasmanında da tutuktular. Ancak Osayi-Samuel, Zajc ve Emre’nin girişiyle vitesin bir kademe artması yetti kazanmalarına." (Hürriyet)

"BAŞROL YiNE VALENCIA"

Ercan Güven: "Ersun Yanal, gelecek sezonlarda Fenerbahçe’ye dönme şansını tamamen kaybettiren bir negatif futbola ikna etmişti takımını. Ailecek topun arkasına geçtiler ve çok düşük pas isabeti yüzdeleri ile kontra bile yapamadılar. (Milliyet)

Ali Gültiken: "Sarı-lacivertliler kendi yarı alanında kalan, çıkmayan, alan bırakmayan rakibi karşısında ilk yarıda zorlandı. İkinci yarıda King, Emre ve Zajc değişikliği oyunu Fenerbahçe adına daha hareketli hale getirdi. Özellikle Emre'nin bireysel olarak oyun içerisindeki etkinliği iyi kapanan Alanyaspor defansının dengesini bozarken Fenerbahçe adına da önemli hücum etkinliklerini beraberinde getirdi."

"METE KALKAVAN HAKEM DEĞİL"

Erman Toroğlu: "Mete Kalkavan iyi çocuk, hoş çocuk ama hakem değil. Hala maç veriyorsun. Ben yıllardır söylüyorum. Adam FIFA oldu. FIFA sen bize yaramazsın diye geri gönderdi. Hakem kuralla olmaz. Hakem doğulur. Elini arka cebine at, göğsüne at. Hangi kartı vereceğin belli değil. Sahaya çıkarken en son duanı edersin çıkarsın. Saatinin yeri, sarı kartın yeri, kırmızı kartın yeri bellidir.

Fenerbahçe, Enner Valencia'nın sırtına binmiş gidiyor. Adama da gerçekten günah. Ne kadar daha götürecek bu adam sizi. Her şeyi o yapıyor. O yaparsa oluyor. Böyle oynayınca 25 tane golü de atıyorsun tabii ki." (Sabah)

"BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ"

Gürcan Bilgiç: "Galatasaray'ın yenildiği bir haftada sadece matematiği değil, camia sinerjisini de etkileyecek bir galibiyet aldılar. Uzun süre sonra Jesus'un her hamlesinin oyunun şeklini değiştirdiği, skoru etkilediğini de gördük. Emre Mor'un Valencia'yı kaleciyle karşı karşıya bırakması, Osayi'nin aldığı penaltı, Zajc'ın orta sahaya getirdiği enerji ile tempo arttı.

Bu maçın Fenerbahçe adına başka mesajları da var. Geriden gelip kazanırken, büyük takım refleksini de ortaya koydular. Sevilla eşleşmesi iyi bitmedi ama takımın özgüvenini çok yukarı taşımış. Artık kırılma anlarını oynamayı öğrendiler." (Sabah)