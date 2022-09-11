La Liga'daki Cadiz - Barcelona maçında üzücü olay! Taraftar kalp krizi geçirdi
La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde oynanan Cadiz - Barcelona karşılaşmasında bir taraftarın tribünde kalp krizi geçirmesi sebebiyle maç yarıda kaldı. Karşılaşma sonunda Barcelona 4-0'lık galibiyet aldı.
La Liga'nın 5. haftasında Barcelona'nın Cadiz'e konuk olduğu karşılaşmada üzücü bir olay meydana geldi. Müsabaka 2-0 Barcelona'nın üstünlüğü ile devam ederken Cadiz tribünlerinden bir taraftar kalp krizi geçirdi.
Karşılaşmanın hakemi hemen oyunu durdururken sağlık görevlileri tribündeki taraftara müdahale etti.
İki takım oyuncuları büyük üzüntü yaşarken Cadiz kalecisi Jeremias Ledesma, hızlı müdahale için tribündeki sağlıkçılara defibrilatörü (Şok cihazı) götürdü.
Bir süre oyuncular sahada beklerken müsabakanın hakemi her iki takımı da soyunma odasına gönderdi.
Uzun bir bekleyişin ardından iki takım da sahaya çıkarken müsabaka 4-0 Barcelona'nın galibiyetiyle sona erdi.
Sağlık sorunu yaşayan taraftar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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