La Liga'da Rayo Vallecano ile Sevilla yenişemedi

Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:44
La Liga'da Rayo Vallecano ile Sevilla yenişemedi
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La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile Sevilla karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sevilla, 29. dakikada Suso ile öne geçti. Rayo Vallecano, Florian Lejeune ile 65. dakikada eşitliği sağladı. Sevilla'nın 88'de En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısının ardından geçersiz sayıldı.

DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Rayo Vallecano'da Falcao, Sevilla'da Marcao sakatlıkları nedeniyle oynamadı.

Vallecano, son 3 maçta 7 puan aldı ve puanını 34'e çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Sevilla ise 25 puanda kaldı.

Sevilla, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Vallecano ise Cadiz deplasmanına gidecek.


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