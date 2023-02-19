La Liga'da Rayo Vallecano ile Sevilla yenişemedi

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 20:44

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 20:44

La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile Sevilla karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sevilla, 29. dakikada Suso ile öne geçti. Rayo Vallecano, Florian Lejeune ile 65. dakikada eşitliği sağladı. Sevilla'nın 88'de En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısının ardından geçersiz sayıldı.

DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR

Rayo Vallecano'da Falcao, Sevilla'da Marcao sakatlıkları nedeniyle oynamadı.

Vallecano, son 3 maçta 7 puan aldı ve puanını 34'e çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Sevilla ise 25 puanda kaldı.

Sevilla, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Vallecano ise Cadiz deplasmanına gidecek.