La Liga'da Rayo Vallecano ile Sevilla yenişemedi
Sevilla, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı.
La Liga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano ile Sevilla karşı karşıya geldi. Campo de Futbol de Vallecas'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Sevilla, 29. dakikada Suso ile öne geçti. Rayo Vallecano, Florian Lejeune ile 65. dakikada eşitliği sağladı. Sevilla'nın 88'de En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR uyarısının ardından geçersiz sayıldı.
DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR
Rayo Vallecano'da Falcao, Sevilla'da Marcao sakatlıkları nedeniyle oynamadı.
Vallecano, son 3 maçta 7 puan aldı ve puanını 34'e çıkardı. Deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyet alamayan Sevilla ise 25 puanda kaldı.
Sevilla, gelecek hafta Osasuna'yı ağırlayacak. Vallecano ise Cadiz deplasmanına gidecek.
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