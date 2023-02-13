La Liga'da lider Barcelona, Villarreal'i deplasmanda mağlup etti

İspanya La Liga'nın 21. haftasında lider Barcelona, deplasmanda konuk olduğu Villarreal'i Pedri'nin golüyle 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:39
La Liga'da lider Barcelona, Villarreal'i deplasmanda mağlup etti
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Barcelona, deplasmanda Villarreal'i 1-0 yendi. Barcelona'nın galibiyet golünü 17. dakikada Pedri attı.

Ligde art arda 6. galibiyetini alan Katalan ekibi puanını 56'ya çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in (bir maçı eksik) 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Villarreal ise 31 puanla 8. sırada kaldı.

Öte yandan maçın 34. dakikasında sağ dizinden ciddi bir sakatlık yaşayan Villarreal'in Fransız orta saha oyuncusu Francis Coquelin sedye ile sahayı terk etti.


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