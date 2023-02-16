La Liga'da Real Madrid Elche'yi golle geçti

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 09:25

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 09:25

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, Elche'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Marco Asensio, 31 ve 45+1. dakikalarda penaltıdan Karim Benzema ve 80. dakikada Luka Modric kaydeti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 48'e yükseltti. Ligde ilk ve tek galibiyetini geçen hafta Villarreal karşısında alan Elche ise 9 puanda kaldı.

Gelecek hafta Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşılaşacak. Elche ise Espanyol'u konuk edecek.

TÜRKİYE VE SURİYE BAYRAĞI AÇILDI

Öte yandan karşılaşma öncesinde, her iki takımın futbolcuları Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerle ilgili yardım çağrısının bulunduğu pankartla poz verdi. Stad içinde her iki ülkenin bayrakları açıldı.

BENZEMA, KUPA İLE TARAFTARI SELAMLADI

Ayrıca, karşılaşma öncesinde Real Madrid takımının kazandığı 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası sahaya getirildi. Takım kaptanı Karim Benzema, kupa ile birlikte taraftarları selamladı.