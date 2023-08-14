La Liga'da Real Betis, Villarreal'i son anda devirdi
Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 2-1 mağlup etti.
İspanya La Liga'daki 1. hafta maçında Real Betis, Villarreal ile karşı karşıya geldi.
Estadio de la Ceramica'da oynana maçı Real Betis 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Perez, 90+5. dakikada Jose kaydetti. Villarreal'in golü 61. dakikada Cuenca'dan geldi.
ALEXANDER SÖRLOTH FORMA GİYDİ
Villarreal'in yeni transferi Alexander Sörloth maça 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Betis ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mansur Yavaş cephesinden açıklama geldi
- Naci Görür, olası İstanbul depremi için tarih verdi!
- Konakcı'nın arkasında Erbaş varmış!
- Alman hükümeti araya girdi
- '55 yıldır ilk kez böyle'
- Gericiliğe karşı siyasi partiler ne yapıyor?
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Cem Karaca’nın gizli aşkı, ‘Ömrüm’
- Kimse kendini aldatmasın, bu ülke kalkınamaz...
- Allah akıl versin!