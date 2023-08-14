La Liga'da Real Betis, Villarreal'i son anda devirdi

Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Villarreal'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:20
La Liga'da Real Betis, Villarreal'i son anda devirdi
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İspanya La Liga'daki 1. hafta maçında Real Betis, Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Estadio de la Ceramica'da oynana maçı Real Betis 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Perez, 90+5. dakikada Jose kaydetti. Villarreal'in golü 61. dakikada Cuenca'dan geldi.

ALEXANDER SÖRLOTH FORMA GİYDİ

Villarreal'in yeni transferi Alexander Sörloth maça 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Mallorca deplasmanına gidecek. Real Betis ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.


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