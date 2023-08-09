Arda Güler 'La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer' listesinde!

İLKAY GÜNDOĞAN

Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan İlkay Gündoğan da AFP’nin listesine girdi. Haberde Türk asıllı Alman oyuncu için, ''Ekimde 33 yaşında olacak Alman milli, Pedri, Gavi, De Jong gibi opsiyonları olan Barcelona orta sahasını güçlendirecek. Barcelona eski yıldızı Lionel Messi’yi geri getiremeyince İlkay Gündoğan’ı aldı'' denildi.

AFP’ye göre La Liga’da izlenmesi gereken diğer 3 yeni transfer şöyle: