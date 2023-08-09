Arda Güler 'La Liga'da izlenecek 5 yeni transfer' listesinde!

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2023 Çarşamba, 13:09
<p><strong>Arda Güler,</strong> hafta sonu başlayacak İspanya La Liga’da ‘İzlenecek 5 yeni transfer’den biri olarak gösterildi. La Liga’da izlenecek 5 yıldız içinde Arda Güler’in yanı sıra Barcelona’dan <strong>İlkay Gündoğan</strong>, Real Madrid’den <strong>Jude Bellingham</strong>, Atletico Madrid’den <strong>Cesar Azpilicueta</strong> ve Real Sociedad’dan <strong>Andre Silva</strong> yer alıyor.</p>

Arda Güler, hafta sonu başlayacak İspanya La Liga’da ‘İzlenecek 5 yeni transfer’den biri olarak gösterildi. La Liga’da izlenecek 5 yıldız içinde Arda Güler’in yanı sıra Barcelona’dan İlkay Gündoğan, Real Madrid’den Jude Bellingham, Atletico Madrid’den Cesar Azpilicueta ve Real Sociedad’dan Andre Silva yer alıyor.

<p>Dünyanın en önemli futbol liglerinden İspanya La Liga, bu hafta sonu başlarken, Fransa merkezli haber ajansı AFP, tüm abonelerine geçtiği ‘<strong>La Liga’da bu sezon izlenecek 5 isim</strong>’ listesinde Arda Güler’e de yer verdi. Haberde, Real Madrid’in Fenerbahçe’nin genç yeteneğini, 20 milyon Euro vererek ezeli rakibi Barcelona’nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, “<strong>Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, ‘Galacticos’un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor</strong>” ifadeleri kullanıldı.</p>

Dünyanın en önemli futbol liglerinden İspanya La Liga, bu hafta sonu başlarken, Fransa merkezli haber ajansı AFP, tüm abonelerine geçtiği ‘La Liga’da bu sezon izlenecek 5 isim’ listesinde Arda Güler’e de yer verdi. Haberde, Real Madrid’in Fenerbahçe’nin genç yeteneğini, 20 milyon Euro vererek ezeli rakibi Barcelona’nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, “Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, ‘Galacticos’un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor” ifadeleri kullanıldı.

<p>Ajans ayrıca Arda’nın Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın en genç gol atan oyuncu rekorlarını kırdığından bahsederken, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sol ayaklı oyun kurucunun sezona kenarda başlayacağına işaret etti.</p>

Ajans ayrıca Arda’nın Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın en genç gol atan oyuncu rekorlarını kırdığından bahsederken, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sol ayaklı oyun kurucunun sezona kenarda başlayacağına işaret etti.

<p><strong>İLKAY GÜNDOĞAN</strong></p> <p>Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan İlkay Gündoğan da AFP’nin listesine girdi. Haberde Türk asıllı Alman oyuncu için, ''<strong>Ekimde 33 yaşında olacak  Alman milli, Pedri, Gavi, De Jong gibi opsiyonları olan Barcelona orta sahasını güçlendirecek. Barcelona eski yıldızı Lionel Messi’yi geri getiremeyince İlkay Gündoğan’ı aldı</strong>'' denildi.</p> <p>AFP’ye göre La Liga’da izlenmesi gereken diğer 3 yeni transfer şöyle:</p>

İLKAY GÜNDOĞAN

Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan İlkay Gündoğan da AFP’nin listesine girdi. Haberde Türk asıllı Alman oyuncu için, ''Ekimde 33 yaşında olacak  Alman milli, Pedri, Gavi, De Jong gibi opsiyonları olan Barcelona orta sahasını güçlendirecek. Barcelona eski yıldızı Lionel Messi’yi geri getiremeyince İlkay Gündoğan’ı aldı'' denildi.

AFP’ye göre La Liga’da izlenmesi gereken diğer 3 yeni transfer şöyle:

<p><strong>JUDE BELLINGHAM</strong></p> <p>Borussia Dortmund’dan 103 milyon Euro’ya transfer edilen İngiliz milli oyuncu Real Madrid’in geleceğini temsil ediyor. Bellingham'ın, Modric ve Kroos gibi veteranların yanında oyununu daha da geliştireceği ifade edildi.</p>

JUDE BELLINGHAM

Borussia Dortmund’dan 103 milyon Euro’ya transfer edilen İngiliz milli oyuncu Real Madrid’in geleceğini temsil ediyor. Bellingham'ın, Modric ve Kroos gibi veteranların yanında oyununu daha da geliştireceği ifade edildi.

<p><strong>CESAR AZPILICUETA</strong></p> <p>Chelsea’deki 11 yılın ardından anavatanına dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Azpilicueta'nın, geçen sezon yine üçüncü olan Atletico Madrid’e tecrübesiyle büyük katkı sağlayacağı belirtildi.</p>

CESAR AZPILICUETA

Chelsea’deki 11 yılın ardından anavatanına dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusu Azpilicueta'nın, geçen sezon yine üçüncü olan Atletico Madrid’e tecrübesiyle büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

<p><strong>ANDRE SILVA</strong></p> <p>Porto, Milan, Sevilla gibi kulüplerde forma giyen ve Leipzig’den kiralanan Portekizli forvet Andre Silva'nın, Real Sociedad’da yeniden eski formuna kavuşmaya çalışacağı kaydedildi.</p>

ANDRE SILVA

Porto, Milan, Sevilla gibi kulüplerde forma giyen ve Leipzig’den kiralanan Portekizli forvet Andre Silva'nın, Real Sociedad’da yeniden eski formuna kavuşmaya çalışacağı kaydedildi.

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