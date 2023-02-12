La Liga'da Atletico Madrid'e tek gol yetti

Atletico Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 21:10
La Liga'da Atletico Madrid'e tek gol yetti
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La Liga'nın 21. haftasında Carlos Carvalhal'ın ekibi Celta Vigo ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Abanca-Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golü 89. dakikada Memphis Depay'dan geldi.

MADRİD EKİBİ 10 KİŞİ KALDI

Atletico Madrid'de Stefan Savic, 70. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid puanını 38'e yükseltirken, Celta Vigo 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Celta Vigo deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşırken, Atletico Madrid evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.


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