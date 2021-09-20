La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid, Valencia'yı 2-1 mağlup etti.

AA
20 Eylül 2021 Pazartesi, 07:00
La Liga'da Real Madrid, Valencia'yı geriden gelip yendi
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Ligin zirvesini ilgilendiren mücadelede Valencia, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip, 66. dakikada Duro'nun attığı golle öne geçti. Fakat Real Madrid, Vinicius Junior'un 86 ve Benzema'nın 88. dakikadaki golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid 13 puanla liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Valencia ise 3. sırada yer aldı.


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