Lamia - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 6. haftasında deplasmanda Lamia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:57
Lamia - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk turu heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Leonidas Vokolos'un ekibi Lamia ile karşı karşıya gelecek.

LAMİA - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lamia Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücaedele TSİ 17:00'de başlayacak.

LAMİA - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunan hakem Angelos Evangelou'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos ile Lamia ligdeki bir önceki hafta karşı karşıya gelmiş ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.


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