Lamia - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 21.04.2024 - 10:57

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk turu heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Leonidas Vokolos'un ekibi Lamia ile karşı karşıya gelecek.

LAMİA - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Lamia Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücaedele TSİ 17:00'de başlayacak.

LAMİA - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Yunan hakem Angelos Evangelou'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Panathinaikos ile Lamia ligdeki bir önceki hafta karşı karşıya gelmiş ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.