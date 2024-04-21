Lamia - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 6. haftasında deplasmanda Lamia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk turu heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Leonidas Vokolos'un ekibi Lamia ile karşı karşıya gelecek.
LAMİA - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Lamia Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücaedele TSİ 17:00'de başlayacak.
LAMİA - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Yunan hakem Angelos Evangelou'nun yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Panathinaikos ile Lamia ligdeki bir önceki hafta karşı karşıya gelmiş ve Fatih Terim'in öğrencileri sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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