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Lamine Yamal'a 'cüce' soruşturması! 'İnsan onuruna aykırıdır'

Lamine Yamal'a 'cüce' soruşturması! 'İnsan onuruna aykırıdır'

14.07.2025 11:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Lamine Yamal'a 'cüce' soruşturması! 'İnsan onuruna aykırıdır'

Lamine Yamal'ın doğum günü partisinde cüce bireyleri eğlence amaçlı çalıştırması büyük tepki çekti. İspanya İskelet Displazileri Derneği yasal işlem başlatacak.

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, doğum gününü ailesi ve takım arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutladı. Ancak partide eğlence amacıyla cüce bireylerin çalıştırılması, genç futbolcunun yasal sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açabilir.

YAMAL'I KINAYAN AÇIKLAMA

İspanya İskelet Displazileri Derneği, Yamal'ın doğum günü partisinde yaşananları kınayan bir açıklama yayınladı ve yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Dernek, "Cücelik hastalığı olan kişilerin eğlence malzemesi olarak kullanılması insan onuruna aykırıdır" ifadelerine yer verdi. 

Yamal'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Barcelona formasıyla geçen sezon 55 maça çıkan Yamal, 18 gol ve 25 asistle dikkat çekmişti.

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