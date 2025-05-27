Lamine Yamal sözleşmeyi imzaladı!

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, sözleşmeye imza attı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; İspanyol yıldız 2031'e kadar Katalan ekibinde kalacak.

Son 2 sezondur yaptıklarıyla gözleri üzerine çeken Yamal, İspanya'nın EURO 2024 şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Ayrıca bu sezon Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu ve Devler Ligi'nde yarı finale kadar çıkmasında başarıda genç yıldız, övgüleri üzerine çekti.

17 yaşında olmasına rağmen bu sezon Katalan devi ile 55 maça çıkan Lamine Yamal, bu müsabakalarda 18 gol atıp 25 asist yaptı.