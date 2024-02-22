Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti!
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile karşılaşan Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti. Lamine Yamal, 16 yıl 223 gün ile eleme turlarında forma giyen en genç futbolcu oldu.
Napoli ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Diego Armando Maradona Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele aynı zamanda Devler Ligi tarihinde bir ilke sahne oldu.
LAMINE YAMAL ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ
Barcelona'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lamine Yamal, 16 yıl 223 gün ile eleme turlarında forma giyen en genç futbolcu oldu.
12 KEZ SKOR KATKISI YAPTI
Lamine Yamal bu sezon Barcelona formasıyla 34 maça çıktı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.
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