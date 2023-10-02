Serbest kalma ücreti ortaya çıktı... Barcelona'dan Lamine Yamal'a yeni sözleşme!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Barcelona, altyapısında yetişen Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
1 MİLYAR EURO'LUK SERBEST KALMA ÜCRETİ
Açıklamada ayrıca, oyuncunun 1 milyar Euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.
Genç oyuncu, Barcelona'nın A Takımı ile toplamda 10 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.
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