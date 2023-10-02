Serbest kalma ücreti ortaya çıktı... Barcelona'dan Lamine Yamal'a yeni sözleşme!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2023 - 17:03
Serbest kalma ücreti ortaya çıktı... Barcelona'dan Lamine Yamal'a yeni sözleşme!
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Barcelona, altyapısında yetişen Lamine Yamal'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 16 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

1 MİLYAR EURO'LUK SERBEST KALMA ÜCRETİ

Açıklamada ayrıca, oyuncunun 1 milyar Euro serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.

Genç oyuncu, Barcelona'nın A Takımı ile toplamda 10 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.


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Lamine Yamal barcelona Sözleşme la liga

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