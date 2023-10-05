UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi olay: Sahayı terk eden Lamine Yamal maça geri dönmedi!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:13

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Porto ile Barcelona arasında oynanan maçta ilginç görüntüler ortaya çıktı. 16 yaş 183 gün ile Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11 başlayan en genç oyuncu olan Lamine Yamal karşılaşmanın 70. dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti ve bir daha geri dönmedi.

Lamine Yamal (solda)

Karşılaşmanın 10 dakikasını 10 kişi oynayan İspanyol temsilcisi, Yamal'ın geri dönmemesi üzerine 80. dakikada yerine Marcos Alonso'yu aldı.

Xavi

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi maç sonunda, "Yamal hastaydı. Kendisini iyi hissetmiyordu. Bir süredir söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi. Hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi" dedi.

AUBAMEYANG VE DIER'İN DE BAŞINA GELMİŞTİ

Premier Lig ekibi Arsenal'ın 2019 yılında sahasında oynadığı Brighton karşılaşmasında da o dönemde Londra ekibinde oynayan Aubameyang, 86. dakikada tünele koşarak ortadan kaybolmuş ve 3 dakika sonra 89. dakikada sahaya dönmüştü.

Pierre-Emerick Aubameyang

Karşılaşmanın ardından Arsenal teknik direktörü Ljungberg yaptığı açıklamada, "Ben aslında oyundan çıktığını fark etmedim, sadece geri geldiğini gördüm. Tuvalete gitmeniz gerektiğinde gitmek zorundasınız" ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO PEŞİNDEN KOŞMUŞTU

Tottenham ve Chelsea arasında oynanan İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Tottenham oyuncusu Eric Dier bitime son 15 dakika kala aniden çıkış tüneline koşmuştu. Dier'in peşinden koşan Jose Mourinho kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Jose Mourinho

Maç sonunda oyuncusunu savunan Mourinho, yöneticilere tavsiyede bulunmuştu. Mourinho, "48 saat içinde yeni bir maça çıktık. Her şeyi düşünen yöneticiler şuna dikkat etmeli; bir futbolcunun 48 saat içinde yeni maça çıkması yasaklanmalı. Dier maçın ortasında tuvalete gitmek zorunda kaldı" demişti