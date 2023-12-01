Las Palmas - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2023 - 16:34
Las Palmas - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 15. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Bordalas yönetimindeki Getafe, deplasmanda Garcia Pimienta'nın ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

LAS PALMAS - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

LAS PALMAS - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından ve S Spor Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Getafe, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Almeria'yı 2-1 mağlup etmişti.

Las Palmas ise Real Betis deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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