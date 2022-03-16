Laura Heryman: "Kupayı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız"
CEV Kupası final serisi ilk maçında elde edilen 3-1’lik Allianz MTV Stuttgart galibiyetini değerlendiren Eczacıbaşı Dynavit’in başarılı voleybolcusu Laura Heryman, "Bu maçtan dersler çıkaracağız. Diğer maça kadar gelişerek daha iyi olmalıyız. Kupayı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız" dedi.
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk karşılaşmasında evinde Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart’ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına konuşan turuncu-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Laura Heryman, "Maçı kazandığımız için çok heyecanlıyız. İnişli çıkışı bir maç oldu. Bu maçtan dersler çıkaracağız. Diğer maça kadar gelişerek daha iyi olmalıyız. Sahada her şeyimizi verdiğimize eminim. Kupayı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız” ifadelerini kullandı.
“KUPAYI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUM”
’Şampiyonluk şansımızı yüzde 100 görüyorum’ diyen Heryman, cümlelerine şöyle devam etti:
"Kupayı kazanacağımıza inanıyorum. Bu takımın birçok şeyi başaracağına inanıyorum. Bu da CEV Kupası’nı kazanmakla başlayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kupayı kazanıp ülkemize döneceğiz."
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